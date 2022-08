Tragico schianto in autostrada: era la madre di cinque figli

Dopo la tragedia, l'attesa: si aspetta solo che la salma torni a casa per poter organizzare il funerale. E' il dramma di Cherubina Cavaliere, la 75enne di Villa Carcina (madre di cinque figli) morta sabato pomeriggio nel terribile schianto sull'autostrada A22, all'altezza del casello di Reggiolo-Rolo, quando il marito Michele - alla guida di una Ford Focus station wagon - avrebbe improvvisamente perso il controllo dell'auto, fino a sbandare contro il guard rail.

Il drammatico incidente

Solo ferite lievi per gli altri occupanti della vettura, oltre al marito anche una coppia di amici (bresciani anche loro): per Cherubina invece non c'è stato niente da fare, morta sul colpo dopo l'impatto. Gli accertamenti sul sinistro sono a carico della Polizia Stradale: non si esclude, ma è soltanto l'ipotesi, che la 75enne non si fosse ancora allacciata la cintura, visto che il gruppo di amici era appena ripartito dopo una sosta in un'area di servizio.

Stavano tutti tornando a casa dopo una vacanza in Puglia, tra l'altro la regione d'origine della famiglia. Ricordi spensierati, una chiacchiera e tanti sorrisi in un caldo sabato di luglio: una vita drammaticamente interrotta al chilometro 289 della A22.