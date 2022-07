Il marito perde il controllo dell'auto, poi il terribile schianto: donna muore sul colpo

È Cherubina Cavaliere, 75enne di Villa Carcina, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sull'A22 tra Carpi e Reggiolo Rolo, intorno alle 16 di sabato 30 luglio.

La donna si trovava sull'auto guidata dal marito, il quale – per cause ancora da accertare – ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Dopo essere rimbalzata tra i due guardrail, la macchina – una Ford Focus station wagon – ha finito la sua corsa 'impazzita' nei pressi dell'aiuola spartitraffico.



Per Cherubina Cavaliere non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Il marito ha riportato lesioni lievi, così come l'altra coppia di anziani presente nell'abitacolo: sono stati tutti portati all'ospedale Ramazzini di Carpi per ricevere le cure del caso. I quattro stavano tornando a casa dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Puglia.