Terribile schianto auto-moto: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

Lo schianto e poi la rovinosa caduta a terra, sull’asfalto di via Nazionale. Un ragazzo di 18 anni è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente in moto avvenuto a Ceto: i soccorsi sono scattati in codice rosso e sul posto, oltre ad un'ambulanza e a un'automedica è stata inviata anche l’eliambulanza. È successo verso le 11 di oggi (sabato 18 maggio): per cause al vaglio dei carabinieri, la moto sulla quale viaggiava il giovane si è schiantata contro un’auto in fase di svolta.

Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stato il biker: sbalzato dalla sella e poi caduto sull’asfalto. Stando alle prime informazioni trapelate, il 18enne avrebbe riportato numerosi gravi traumi, ma non avrebbe mai perso i sensi e non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure è stato trasportato, in codice giallo, in ospedale.