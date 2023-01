Pauroso frontale sulla Statale: tre auto coinvolte e due feriti in ospedale

Spaventoso frontale verso le 6.30 di oggi, martedì 31 gennaio, lungo la Statale 42 della Valcamonica. Lo schianto è avvenuto al km 94, in territorio di Ceto: stando a un prima ricostruzione dei carabinieri di Breno, sarebbe stato un sorpasso azzardato a provocare il violento schianto che ha coinvolto in tutto tre auto. Due macchine si sono scontrate frontalmente, mentre una terza è stata colpita di striscio.

Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ad avere la peggio i conducenti della due auto coinvolte nel frontale: un uomo di 49 anni e uno di 10 anni più grande. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Esine per le cure del caso. Avrebbero riportato seri traumi, ma non sarebbero in gravi condizioni: il ricovero, per entrambi, è avvenuti in codice giallo.

Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi, la Statale è stata chiusa al traffico per circa 30 minuti: si sono formati rallentamenti, ma la situazione è tornata alla normalità in breve tempo.