Scoppia uno pneumatico, utilitaria viene travolta da un carro attrezzi: paura per due ragazze

Lo scoppio di uno pneumatico e l'utilitaria che finisce la corsa in mezzo alla carreggiata, finendo poi per essere tamponata da un carro attrezzi che seguiva. È la dinamica dell'incidente avvenuto nella serata di ieri (giovedì 16 febbraio) lungo la Statale 42 della Valcamonica, all'altezza dell'uscita di Ceto.

Un impatto piuttosto violento che ha distrutto l'auto: una Lancia Ypsilon a bordo della quale viaggiavano due ragazze di 20 anni. Per loro si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata al numero unico per le emergenze è infatti scattata, poco prima delle 21, in codice rosso.

Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze a sirene spiegate e i carabinieri di Capo di Ponte per gli accertamenti del caso.

L'allarme è rientrato, per fortuna, dopo l'arrivo dei sanitari: per le due giovani tanta paura ma pare solo lievi ferite. Dopo le prime cure prestate sul posto, sono state traferite al pronto soccorso dell'ospedale di Esine e ricoverate in codice verde.