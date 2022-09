Auto travolge ragazzo in sedia a rotelle: soccorso dall'eliambulanza

Stava percorrendo via Badetto con la sua sedia a rotelle, quando è stato travolto da un’auto. Vittima dell’incidente, avvenuto verso le 8 di mercoledì a Ceto, è un ragazzo di 31 anni. Per lui si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto si sono precipitate due ambulanze e pure l’eliambulanza decollata da Sondrio.

L’allarme è poi - per fortuna - rientrato: il 31enne avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Dopo le prime cure è stato trasferito, a bordo dell’elisoccorso, al Civile di Brescia.



La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, che stanno raccogliendo le testimonianze ed effettuando tutti gli accertamenti del caso.