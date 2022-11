Malore in auto, si schianta contro un albero: trovato morto nell'abitacolo

Si sarebbe sentito male mentre percorreva, in discesa, la stretta strada sterrata che da Pontogna porta a Pezzoro, Gardone Valtrompia: alla guida della sua Fiat Panda avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un mancamento, finendo per deviare la corsa contro un albero, anche se a bassa velocità. Ad accorgersi della situazione un passante, che avrebbe visto l'auto fuori strada e il conducente accasciato sul volante.

I soccorsi

La vittima è il 69enne Cesare Bresciani: purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Intorno alle 15.30 di domenica si sono mobilitati i sanitari: c'erano l'automedica e l'ambulanza dei volontari di Marcheno. Bresciani è stato rianimato a lungo, ma senza successo: il suo cuore si era già fermato e non ha più ripreso a battere. I rilievi sono stati ai carabinieri.

Abitava in località Oneto, non lontano da Pezzoro, ma era molto conosciuto a Gardone: con la famiglia aveva gestito per molti anni un piccolo supermercato, vicino alle Poste, punto di riferimento per generazioni di residenti. Pare che domenica avesse appena finito di lavorare in alcuni campi di sua proprietà, e stesse per tornare a casa.