Si schianta con l'auto contro un muro: soccorso dall’eliambulanza

Un uomo di 45 anni è stato ricoverato, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 maggio, in località Cemmo di Cerveno. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile di Breno, il 45enne avrebbe improvvisamente perso il controllo della macchina mentre viaggiava lungo via Nisole. Dopo la sbandata, il veicolo si è schiantato contro un muro.



La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 3.30: sul posto sono state inviate un’ambulanza dell’Arnica di Berzo Demo, l’automedica dell’ospedale di Esine e l’elisoccorso di Brescia. Il 45enne, di casa nella zona, avrebbe riportato gravi traumi: stabilizzato sul posto dall’equipe medica del 118, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma pare non ci siano altri veicoli coinvolti nell'incidente.