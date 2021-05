Centrata in pieno mentre attraversa la strada: è grave

È ricoverata in gravi condizioni in Terapia intensiva all'ospedale Civile di Brescia la donna investita nel pomeriggio di ieri a Salò. Centrata in pieno mentre attraversava la strada, via Zane, nei pressi dello Stadio e del parcheggio del mercato settimanale del sabato, la donna è una 49enne residente in un Comune confinante con la cittadina.

Ad investirla è stato un automobilista di 47 anni. Stando alle testimonianze di chi ha assistito all'incidente, verificatosi alle 18, con il traffico intenso tipico dell'orario, il veicolo non procedeva a velocità sostenuta, tutt'altro.

Soccorsa inizialmente dai sanitari giunti sul posto con un'ambulanza partita da Roè Volciano, la donna - in gravi condizioni - è stata successivamente prelevata dall'eliambulanza partita da Bergamo, atterrata nel campo sportivo della Feralpi e poi ripartita verso il Civile di Brescia.