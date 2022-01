Provoca un incidente e scappa: "Fatti avanti prima che lo facciano le forze dell’ordine"

“Invito chi ha fatto il danno a farsi avanti prima che siano le forze dell’ordine ad arrivare a lui”: così il sindaco di Cenate Sotto Thomas Algeri, come riportato da L’Eco di Bergamo, nel rispondere all’appello di una mamma che su Facebook chiedeva aiuto per ricostruire la dinamica dell’incidente in cui il figlio è rimasto coinvolto nella notte tra sabato e domenica, insieme alla fidanzata.

Secondo quanto si apprende, il giovane era alla guida della sua auto quando sarebbe stato centrato da un Suv, nella zona industriale del paese non lontano dal supermercato Md: la vettura che ha provocato l’incidente non si sarebbe fermata, allontanandosi nella notte (erano circa le 2). Come riferito dalla madre, il ragazzo ha già sporto denuncia ai carabinieri.

Le indagini della Polizia Locale

“Dopo l’incidente non sono riusciti a prendere il numero di targa, se qualcuno in zona avesse le telecamere ci potrebbe essere d’aiuto”, ha scritto ancora la madre. Un appello a cui è seguita la risposta del sindaco: “Ha fatto bene a fare denuncia. Ho già dato mandato alla Polizia Locale di accedere alle telecamere e ai varchi per la lettura targhe presenti in zona”. Il pirata dunque avrebbe già le ore contate.