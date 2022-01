Schiacciato dalle ruote di un furgone, ciclista portato d'urgenza al Civile

Domenica sera, verso le 18.30, un ciclista di 47 anni stava percorrendo la strada vicinale "Del Torrente" alla Fantasina di Cellatica, quando si è improvvisamente sbilanciato mentre passava a fianco di un Iveco Daily. Ne è seguita una caduta rovinosa: il 47enne è finito con la sua mountain-bike sotto le ruote posteriori del furgone.

Subito è scattato l'allarme al 112. In pochi minuti sono sopraggiunti i carabinieri di Gussago e due ambulanze da Gardone Val Trompia e Ospitaletto: il ciclista presentava un grave trauma da schiacciamento al torace ed è stato portato d'urgenza al Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.