Si schianta in bici contro un furgone in sosta: paura per un ragazzo

Ha perso il controllo della sua bicicletta, per cause ancora da accertare, mentre percorreva via Badia a Cellatica. Poi lo schianto contro un furgone in sosta e la rovinosa caduta sull’asfalto. Questa, stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, la dinamica dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri (lunedì 6 febbraio) a Cellatica.

Protagonista (suo malgrado) della brutta caduta un 19enne. La richiesta d’aiuto è scattata in codice rosso, poco dopo le 15: sul posto sono sopraggiunte a sirene spiegate due ambulanze.

L’allarme è poi fortunatamente rientrato: il 19enne avrebbe riportato seri e numerosi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche. È stato trasportato, a bordo dell’autolettiga, all’ospedale Sant’Anna di Brescia e poi dimesso con una prognosi di pochi giorni.



Gli agenti della Locale si sono occupati dei rilievi di rito: il ciclista avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della sua bicicletta mentre percorreva la strada che attraversa la zona industriale del paese.