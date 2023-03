Terribile schianto contro un'auto: motociclista in gravi condizioni

Un uomo di 42 anni, residente a Edolo, è stato ricoverato al Civile di Brescia in seguito a un incidente in moto. Le sue condizioni sarebbero critiche. Lo schianto verso le 15.30 di oggi (mercoledì 15 marzo) lungo via Edison a Cedegolo. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso, oltre all’eliambulanza decollata da Brescia.

Le condizioni del biker sono apparse immediatamente gravi: stabilizzato sul posto dall’equipe medica dell’elisoccorso e dai volontari del 118, il 42enne è stato trasferito d’urgenza - a bordo dell’elicottero - al nosocomio cittadino.

Sul posto ci sono i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando alle prime informazioni trapelate, la moto sarebbe stata colpita dall'auto che la precedeva mentre effettuava una manovra di svolta. Sbalzato dalla sella dopo l'impatto, il 42enne sarebbe caduto sull'asfalto riportando gravi traumi e lesioni.