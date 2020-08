Spaventoso volo con l'auto in un burrone, a bordo un'intera famiglia

A Cedegolo, sabato mattina, una jeep Land Rover è precipitata per 5 metri in una scarpata in zona Dosso di Grevo. A bordo una famiglia di 6 persone, che hanno riportato lievi ferite; fortunatamente, nessuno ha dovuto ricorrere alle cure in ospedale.

Ma la paura in un primo momento è stata tanta, vista la dinamica. Sul posto si sono precipitati l’elisoccorso di Brescia, un'ambulanza dei volontari della Croce Rossa e tre squadre dei vigili del fuoco da Brescia, Darfo ed Edolo. Difficili le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo, a causa del terreno impervio e difficile da raggiungere.