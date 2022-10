Auto fuori controllo esce di strada e piomba nel cimitero: arriva l’eliambulanza

Spaventoso incidente nella mattinata di oggi, venerdì 21 ottobre, a Cedegolo: per causa da chiarire, un’auto è piombata nel cimitero del paese. Un incidente, a dir poco rocambolesco, che poteva avere conseguenze tragiche. È andata bene, per fortuna: la macchina non ha travolto nessuna delle persone presenti nel campo santo e le condizioni del conducente non sarebbero critiche.

È accaduto verso le 10. Stando alle primissime informazioni trapelate, un 55enne avrebbe perso il controllo dell'auto che guidava mentre percorreva la strada che costeggia il cimitero di Cedegolo. Una sbandata improvvisa, poi l’uscita di strada e il ‘volo’ di diversi metri: la macchina avrebbe terminato la sua corsa, ruote all’aria, tra le lapidi del campo santo.

Scattato l’allarme, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e l’elisoccorso di Sondrio. Il 55enne non avrebbe mai perso i sensi e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, come temuto nei primi istanti. Avrebbe però rimediato seri traumi.

Sul posto, oltre ai sanitari, ci sono i vigili del fuoco e i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi del caso.