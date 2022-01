Auto si schianta contro un albero: conducente soccorso dall'eliambulanza

Le cause all'origine dello spaventoso incidente sono ancora da chiarire: unica certezza – al momento – è che il conducente dell'auto ha fatto tutto da solo. Martedì mattina, poco dopo le 9, un 52enne di casa nella Bergamasca ha perso improvvisamente il controllo della sua Opel Astra, mentre percorreva la strada sterrata che collega Paspardo alla frazione Grevo di Cedegolo. Dopo l'uscita dalla carreggiata, ne è seguito un violento schianto contro un albero.

Per il 52enne si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata ai soccorsi è infatti scattata in codice rosso. Sul posto sono tempestivamente arrivate un'ambulanza e un'automedica, mentre poco distante atterrava l'elisoccorso decollato da Brescia. L'allarme è poi rientrato: l'automobilista era infatti cosciente e le sue condizioni non sono sembrate critiche.

Numerosi, però, i traumi riportati: dopo le prime cure, è stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia per il ricovero in codice giallo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Breno: a loro il compito di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.