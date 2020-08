Pompieri al lavoro in strada, si schianta in macchina contro l'autopompa: un ferito

Travolto da un’auto mentre, insieme ai colleghi, stava portando a termine un intervento. È quanto accaduto a un Vigile del Fuoco del comando di Brescia nella nottata tra martedì e mercoledì. Il pompiere e gli altri 4 membri della squadra erano stati inviati a Cazzago San Martino, per liberare Via Per Rovato da un albero abbattuto dalla furia del temporale. Stando a quanto ricostruito, il Vigile Del Fuoco - un 36enne - era davanti all’autopompa e stava rimuovendo alcuni rami, quando è stato colpito da una macchina di passaggio.

L’automobilista non si sarebbe infatti accorto della missione in corso, nonostante le luci e i lampeggianti dell'autopompa fossero accessi: dopo aver colpito il pompiere, ha finito per schiantarsi contro il grosso camion. Il 36enne si sarebbe anche accorto dell’auto in arrivo e avrebbe pure cercato - invano - di schivarla.

Immediati i soccorsi da parte dei colleghi della squadra. Scattato l'allarme sono sopraggiunte tre ambulanze: l'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato ricoverato al Civile di Brescia, dov'è tutt’ora tenuto in osservazione in attesa di prognosi. Stando alle prime informazioni trapelate, le sue condizioni non sono gravi, ma avrebbe riportato seri traumi a una gamba.

I carabinieri intervenuti hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente ed eseguito gli accertamenti specifici per capire se l’automobilista avesse fatto uso di droghe o se il tasso etilico fosse più alto del consentito.