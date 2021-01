Brutto incidente all’incrocio, auto si schianta contro i cartelli stradali: ferita una donna

Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì a Cazzago San Martino: una Citroen C3 ha sbandato improvvisamente mentre percorreva via Bonfadina, finendo per schiantarsi contro i cartelli stradali posti poco prima di un incrocio. Per la donna al volante, una 51enne, si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata al numero unico per le emergenze è infatti scattata in codice rosso.

Tutto è accaduto poco dopo le 18.30, all’altezza della rotatoria che si trova di fronte al grande magazzino Maury’s: a dare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito al pauroso incidente. In pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze, da Bornato e da Brescia: la 51enne è stata estratta dall’abitacolo dai sanitari del 118 e poi trasportata in ospedale, a Chiari. Per lei seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche: è stata ricoverata in codice giallo.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Stradale che ha effettuati i rilevi: per fortuna nessun'altra auto è rimasta coinvolta nello schianto, nonostante l’utilitaria abbia terminato la sua corsa in mezzo alla rotonda.