L'auto sorpassa, il trattore si ribalta: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

Apprensione e spavento, oltre a un'ingente mobilitazione di mezzi di soccorso (tra cui l'eliambulanza), per l'incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 9 maggio, a Cazzago San Martino. Per fortuna, il bilancio è meno grave di quanto temuto nei momenti successivi allo schianto tra un'auto e un trattore: solo il 26enne che era a bordo del mezzo agricolo è stato trasportato, a bordo dell'elicottero del 118, al Civile di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti: soccorso in codice rosso, il ragazzo non avrebbe mai perso conoscenza né riportato gravi traumi e nelle prossime ore verrà dimesso dal nosocomio cittadino.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 16.30 da in via Kolbe: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale di Cazzago san Martino. Stando ai rilievi effettuati dagli agenti, guidati dal comandante Marco Romano, un'auto che stava effettuando un sorpasso a ridosso dell'incrocio avrebbe colpito in pieno il trattore. Dopo l'impatto, il mezzo agricolo fuori controllo si è ribaltato sul fianco: il 26enne a sarebbe riuscito ad uscire autonomamente dalla cabina di guida prima dell'arrivo sul posto dei pompieri e dei sanitari. Illesi il conducente e il passeggero dalla macchina.