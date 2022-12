Due auto si schiantano nella zona industriale: tre feriti in ospedale

Tre feriti in ospedale con lesioni serie, ma – per fortuna – nessuno è in pericolo di vita: è questo il bilancio avvenuto verso le 6.20 della mattinata di oggi, giovedì 8 dicembre, lungo via Bonfadina a Cazzago San Martino.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrare nel tratto tra la rotonda della Provinciale 11 e l'incrocio di via dei Patrioti, in prossima della zona industriale dove c'è la sede di Punto Com Group.

Imponente la macchina dei soccorsi, che si è mossa velocemente inviando sul posto quattro ambulanze. I sanitari hanno preso in cura una 47enne e due uomini di 22 e 60 anni, accompagnandoli alla Poliambulanza e all'ospedale Civile per il ricovero in codice giallo.

Come scritto poc'anzi, la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute con una pattuglia della Stradale per raccogliere rilievi e testimonianze. Visto l'orario e il giorno di festa, non ci sono stati particolari disagi per il traffico.