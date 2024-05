Malore improvviso al volante, poi lo schianto: morto un uomo

Ha accusato un malore mentre, al volante della sua Mercedes, stava uscendo dal garage di casa, finendo per perdere il controllo dell'auto e schiantarsi contro alcuni veicoli in sosta e un albero. Rianimato sul posto, per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare. La vittima è un uomo di 57 anni: il malore non gli ha lasciato scampo, nonostante la tempestività dei soccorsi e i disperati tentativi dei sanitari di far ripartire il suo cuore.

Il dramma nella tarda mattinata di oggi (venerdì 31 maggio) in località Calino, a Cazzago San Martino. L’allarme è stato lanciato, poco dopo mezzogiorno, da via La Collina, da una vicina di casa della vittima. La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente, ma la corsa dell'ambulanza dei volontari di Bornato, dell’automedica e dell’auto infermieristica è stata purtroppo inutile: i soccorritori hanno dovuto arrendersi e dichiarare il decesso del 57enne di casa da sempre a Cazzago. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gli accertamenti di rito.