Travolto in bici da un’auto pirata: è ricoverato in rianimazione

È ricoverato in un letto del reparto di Rianimazione del Civile di Brescia il 68enne che, nella tarda mattinata di ieri (giovedì 7 marzo), è stato travolto da un’auto mentre, in sella alla bici, stava percorrendo le strade che costeggiano le campagne di Cazzago San Martino.

L’uomo, di casa nel paese della Franciacorta, avrebbe riportato un trauma cranico e numerosi gravi traumi facciali: non sarebbe in imminente pericolo di vita, ma i medici del nosocomio cittadino non hanno ancora sciolto la prognosi.

La dinamica di quanto accaduto, poco prima delle 12 in località Cà del Diavolo, è al vaglio dei carabinieri di Cazzago San Martino e Gardone Val Trompia: a loro sono state anche affidate le indagini per rintracciare il conducente dell’auto - a quanto sembra un’utilitaria di colore bianco - che, dopo avere travolto il 68enne, ha proseguito la sua corsa senza prestare assistenza al povero ciclista.

Diversi gli indizi raccolti ai militari: oltre alla testimonianza del conducente di un furgone che avrebbe assistito all’incidente e pure provato a fermare l’auto pirata, ci sono i pezzi di carrozzeria rimasti sull’asfalto dopo l’impatto e i filmati delle telecamere della zona.

L’automobilista dovrà rispondere del reato di omissione di soccorso e fuga dopo incidente. Non solo: se non si presenta spontaneamente dai carabinieri entro 24 ore dall’incidente rischia l’arresto. Le indagini dei carabinieri, come detto, sono serrate.