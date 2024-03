Travolto da un’auto, il cui conducente non si sarebbe fermato per allertare i soccorsi, e poi sbalzato dalla sella dellla sua bicicletta: un uomo di 60 anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia. Il 60enne avrebbe riportato un trauma cranico e gravi lesioni al volto: le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto verso mezzogiorno di oggi (giovedì 7 marzo) a Cazzago San Martino, in località Cà del Diaol, lungo la strada che costeggia le campagne e porta ad Ospitaletto. Stando alle prime informazioni trapelate, la bici sulla quale viaggiava il 60enne è stata urtata da una macchina, ma chi era al volante avrebbe proseguito la corsa e non si sarebbe fermato per aiutare il ciclista.

Per i soccorsi sono intervenute un'ambulanza dei volontari di Bornato, due auto mediche e l'elisoccorso che ha trasferito il 60enne - cosciente all'arrivo dei sanitari - al Civile di Brescia.

Sulla vicenda indagano i carabinieri: si stanno occupando dei rilievi e degli accertamenti per individuare l’auto pirata e chi era al volante. Se qualcuno avesse informazioni utili può rivolgersi alla caserma di Cazzago San Martino.