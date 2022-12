Spaventoso incidente: auto si ribalta nel fosso dopo lo schianto con un furgone

Lo schianto violento contro un furgone, poi l'auto che piomba nel fosso. Attimi di paura si sono vissuti nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre a Cazzago San Martino, in località "del diaol".

Verso le 16, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, un'utilitaria si è scontrata contro un furgone, per poi ribaltarsi nel fossato che scorre accanto alla strada. Per fortuna il canale era praticamente vuoto e il conducente della macchina sarebbe uscito praticamente illeso dall'abitacolo. Nessuna conseguenza anche per il conducente del furgone.

Scattata la chiamata al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati del recupero dell'utilitaria. Operazioni lunghe e complesse: per riportare la macchina sulla sede stradale si è reso necessario l'impiego dell'autogrù