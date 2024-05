Violento schianto tra un’auto e un camion: donna soccorsa dall’eliambulanza

Spaventosa carambola nel pomeriggio di ieri, martedì 30 aprile, lungo via Padana Superiore a Cazzago San Martino. L’incidente è avvenuto verso le 16.30: per cause da chiarire, un’auto e un camioncino si sono scontrati all’altezza della carrozzeria Bonardi. Nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte anche alcuni veicoli in sosta lungo la carreggiata.

Ad avere la peggio è stata la donna di 56 anni che era al volante della macchina: dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, è stata trasferita alla clinica Poliambulanza di Brescia a bordo dell’elisoccorso. Per lei seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita: il ricovero è avvenuto in codice giallo.

Sul posto, oltre all’elicottero del 118, sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco del comando di via Scuole.