Si schianta contro un albero, auto distrutta: l'aveva appena comprata

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica a Cazzago San Martino, in Via Reberberi località Barco: un uomo di 47 anni si è schiantato con un albero ed è finito fuori strada a bordo di una Mazda, tra l'altro vettura che aveva appena acquistato e ritirato dal concessionario solo da un paio di giorni.

Una gran brutta botta, in cui l'auto è andata completamente distrutta: non sono gravi le condizioni del 47enne, che è stato comunque ricoverato al Civile. L'incidente si è verificato poco prima dell 18.30: sul posto la centrale operativa ha inviato due ambulanze, l'automedica e i vigili del fuoco.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: da una prima ricostruzione sembra certo che l'uomo abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo forse per una distrazione. Gli accertamenti sono in corso: come da prassi, è stato sottoposto anche all'alcol test.