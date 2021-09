Dramma sulla strada: in moto contro un furgone, muore a 17 anni

Un destino fatale: mercoledì 8 settembre, un ragazzo di Caprino, di soli 17 anni, ha perso la vita a causa di un incidente a Cavaion Veronese, piccolo borgo che si affaccia sulle sponde del lago di Garda.

Verso le 17.30 il giovane (E.G. le iniziali), in sella alla sua moto Fantic 125, stava percorrendo la provinciale 29 quando – per cause ancora da chiarire – si è scontrato con un furgone Citroen Nemo, mentre stava svoltando a sinistra per immettersi in via Cordevigo. Dopo il violento impatto, il ragazzo è sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

In poco tempo sul posto è giunta un’ambulanza, insieme ai carabinieri. In volo si è alzato anche l’elicottero. Inutile l’intervento dei soccorsi, purtroppo per il 17enne non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Meno preoccupanti, invece, le condizioni dell’autista del furgone, un 52enne di Desenzano, ancora sotto shock per l’accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 20.