Moto centrata dall'auto che svolta: soccorsi marito e moglie

Una botta tremenda, e un volo sull’asfalto, tanto che per lunghi attimi si è temuto il peggio per la coppia che viaggiava sulla moto: non è andata così, per fortuna, e marito e moglie vittime dell’incidente stradale, avvenuto domenica pomeriggio a Casto, sono stati dichiarati fuori pericolo. Lui, un 49enne, è ancora ricoverato all’ospedale di Gardone Val Trompia - con gravi traumi - dove è stato trasferito in elicottero. La moglie di 44 anni, invece, è stata portata a Gavardo, in codice giallo.

Tutto è accaduto verso le 17 di ieri, domenica 14 aprile, lungo la sp3: è qui che la Honda Extreme sulla quale viaggiava la coppia, in direzione del centro del paese, ha centrato in pieno la fiancata di un’utilitaria che era in fase di svolta. Impatto violento e inevitabile.

Illeso il conducente dell’auto. Ad avere la peggio è stato il 49enne alla guida della moto: sbalzato dalla sella, è atterrato sull’asfalto dopo un ‘volo’ di qualche metro. Avrebbe rimediato parecchi gravi traumi: è stato soccorso dal personale di un'ambulanza e di un'automedica in attesa dell'arrivo dell'elicottero decollato da Brescia. Meno preoccupanti le condizioni della compagna 44enne. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Salò.