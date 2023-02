Violenta sbandata in curva, auto si ribalta: paura per una ragazza

Si sono vissuti attimi di apprensione nella mattina di oggi, mercoledì 15 febbraio, per una ragazza di 22 anni protagonista di un pauroso incidente stradale a Casto, in Val Sabbia.

Poco dopo le 7.30, l'auto guidata dalla giovane ha improvvisamente sbandato, poi – completamente fuori controllo – ha finito per ribaltarsi. L'allerta al 112 è stata lanciata in codice rosso: per i soccorsi, si sono precipitati sul posto i vigili del fuoco e un'ambulanza dei volontari di Vestone. Per fortuna, all'arrivo dei sanitari l'allarme è rientrato: la 22enne – fortunatamente – aveva riportato solo lesioni lievi.

Lo schianto si è verificato all'altezza di una curva in località Piani di Mura, a circa 200 metri dalla sede aziendale della Raffmetal, lungo la Strada provinciale 3 che – in quel tratto – prende il nome di via Malpaga. È intervenuta anche una pattuglia della Stradale, che ha raccolto i rilievi di rito: ancora dev'essere accertata la causa dell'incidente.