Auto si schianta contro un albero, poi si ribalta: uomo soccorso dall'eliambulanza

Due uomini - entrambi di 53 anni - ricoverati al Civile e alla Poliambulanza di Brescia e strada chiusa al traffico per parecchie ore. È il bilancio della spaventosa carambola avvenuta, nella mattinata di sabato 5 marzo, nel centro di Castiglione delle Stiviere, comune del Mantovano al confine con la nostra provincia.

Tutto è accuduto verso le 9.30, lungo il centralissimo viale Longhi. Ad innescare l'incidente sarebbe stata una manovra azzardata: un'utilitaria Opel, che pare stesse sorpassando un altro veicolo, avrebbe urtato una Renault Clio. A seguito dell'impatto, la berlina francese si è schiantata contro un albero, finendo poi per ribaltarsi.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto in pochi minuti sono arrivate due ambulanze, i vigili del fuoco e l'elisoccorso partito da Brescia. Ad avere la peggio è stato il 53enne al volante della Peugeot, che avrebbe riportato seri traumi: dopo le prime cure, è stato trasferito - a bordo dell'eliambulanza - alla Poliambulanza di Brescia. Non sarebbe in pericolo di vita: è poi stato ricoverato in codice giallo. Ferito anche il conducente della Opel, che è stato trasportato al Civile.

La dinamica è al vaglio della polizia locale, che ha effettuato i rilievi di rito. La strada è stata chiusa al traffico per oltre tre ore.