Carambola all'incrocio, auto si schianta contro il semaforo: eliambulanza sul posto

La mancata precedenza, poi lo scontro con un'altra auto, infine lo schianto contro il semaforo. Per il conducente della macchina - una Volkswagen Golf - finita contro l'apparecchio di segnalazione luminosa si è inizialmente temuto il peggio. L'incidente è avvenuto sabato mattina, verso le 10, in viale Dunant a Castiglione delle Stiviere, Comune del Mantovano al confine con il Bresciano.

Scattata la chiamata al 112, oltre a tre ambulanze, sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso decollato dal Civile. Per fortuna l'allarme è rientrato dopo l'arrivo dei sanitari: sia il conducente della Golf sia quello dell'altra auto coinvolta non avrebbero rimediato gravi traumi. Dopo le prime cure, sono stati portati al pronto soccorso del vicino ospedale per alcuni accertamenti.

All'origine della carambola ci sarebbe una mancata precedenza, stando ai primi rilevi effettuati dalla polizia locale.