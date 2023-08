Investita davanti al centro commerciale, ragazza finisce in ospedale

È stata portata all'ospedale di Desenzano del Garda la ragazzina che, nella giornata di martedì 29 agosto, è stata investita in viale Cavour a Castiglione delle Stiviere.

Poco prima delle 18, una 12enne e una 16enne stavano camminando davanti al centro commerciale Cavour, quando una delle due giovani è stata investita da un veicolo. L'urto non è stato troppo violento, ma – per soccorrere la giovane – è stato necessario far intervenire in codice giallo un'ambulanza.

La ragazza è stata subito presa in cura dal team medico del 118 e, dopo le prime medicazioni sul posto, è stata portata nel nosocomio gardesano dove sono stati svolti tutti gli accertamenti del caso; le sue condizioni non preoccupano, fortunatamente.



Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, su cui sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti di polizia. Non sono stati segnalati particolari disagi al traffico, nonostante l'ora di punta dei pendolari.