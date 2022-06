Si schianta in moto contro un muro: gravissimo ragazzino

Uno schianto tremendo, il volo dalla sella della moto e, infine, la bruttissima caduta sull'asfalto. Sarebbero gravissime le condizioni del ragazzino di soli 17 anni che, nella tarda mattinata di giovedì, è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale.

È successo verso le 11.30 a Castiglione delle Stiviere, comune dell'Alto Mantovano, al confine con la nostra provincia. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzino stava percorrendo via Fossadone in sella ad una moto quando, per cause da accertare, ha urtato un furgone. Poi avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro il muro di un edificio.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi: la centrale operativa del 112 ha inviato un'ambulanza, un'automedica e un'eliambulanza decollata da Brescia. Stabilizzato sul posto, è stato poi trasferito d'urgenza - a bordo dell'elisoccorso - all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Avrebbe riportato gravi traumi alla testa e al volto, oltre a fratture multiple agli arti inferiori. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.