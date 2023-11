Frontale con un camion, coinvolta un’auto con a bordo una famiglia: grave la mamma

Tutta Isorella prega per la donna di 38 anni che nella giornata di ieri, mercoledì 22 novembre, è rimasta coinvolta - insieme al figlio e al marito - in uno spaventoso incidente stradale avvenuto a Castiglione delle Stiviere (MN). La giovane mamma avrebbe riportato numerosi e gravi traumi: è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia e poi ricoverata d’urgenza. Le sue condizioni sarebbero critiche, e i medici si sono riservati la prognosi, ma non sarebbe fortunatamente in imminente pericolo di vita.

Il marito di 39 anni e il figlio di 11, anche loro a bordo dell’auto che si è scontrata frontalmente con un camion, se la sarebbero cavata con ferite lievi: sono stati portati all’ospedale di Castiglione delle Stiviere e dimessi dopo gli accertamenti del caso.

Il terribile frontale verso mezzogiorno: per cause al vaglio dei carabinieri, la macchina su cui viaggiava la famiglia di Isorella si è schiantata contro un mezzo pesante mentre percorreva la Provinciale 567 che collega Montichiari e Lonato alla provincia di Mantova. Un impatto tremendo: l’auto è stata ridotta a un groviglio di lamiere. Le condizioni della 38enne sono immediatamente apparse gravi e per soccorrerla è intervenuto l’elicottero del 118, che l’ha poi trasferita nel principale nosocomio cittadino. Come detto, il ragazzino e il padre se la sono cavata con lievi ferite, così come il camionista.