Due auto contro il guardrail, un'altra si ribalta: traffico nel caos sulla Provinciale

Spaventoso incidente lunedì 2 agosto, verso le 13, sulla Provinciale 82 a Castiglione delle Stiviere, all'altezza del negozio di mobili "Gamma&Bross".

Da quanto ricostruito finora, pare che – probabilmente a causa di un sorpasso azzardato – tre auto si siano scontrate innescando una maxi carambola, che ha portato al ribaltamento ruote all'aria di uno dei veicoli: una Fiat 600. Le altre due vetture hanno invece finito per schiantarsi contro il guardrail.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, rimasto a lungo bloccato per permettere i soccorsi. Sul posto si sono precipitate due ambulanze, un'auto medica, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada. Cinque in tutto le persone rimaste coinvolte: nessuna è rimasta ferita in modo grave, fortunatamente.