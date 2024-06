Frontale tra due auto in tangenziale, uomo muore sul colpo

La prima settimana di giugno si è aperta con un altro tragico incidente stradale. La vittima è un uomo di 62 anni: ha perso la vita mentre, al volante della sua auto, percorreva la Sp 236 nel tratto di tangenziale che collega Novagli di Montichiari a Gozzolina di Castiglione. Stando a una primissima ricostruzione, la macchina guidata dal 62enne si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra auto, all’altezza dell’azienda Sterilgarda.

È successo verso mezzogiorno di oggi, lunedì 3 giugno: sul posto sono state inviate un’ambulanza, un’automedica, l’elisoccorso e una squadra dei vigili del fuoco. Per il 62enne non c’è, però, stato più nulla da fare: è stato estratto senza vita dalle lamiere.

L’altro automobilista coinvolto nello schianto è stato portato, a bordo dell’elicottero del 118, all’ospedale di Castiglione delle Stiviere. Per lui seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita: il ricovero è avvenuto in codice giallo.

La dinamica dell’ennesimo drammatico incidente è al vaglio dei carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi di rito e della gestione della viabilità. Traffico nel caos: si segnalano code di chilometri tra Montichiari e Castiglione, in direzione di Mantova.

Il 62enne, del quale ancora non si conoscono le generalità, è la quarta vittima sulle strade in meno di 48 ore, dopo il decesso in tangenziale Sud a Brescia del 42enne Mohamed Ibrahim Eldeousky e le morti in Valcamonica del 25enne Sergio Sanzogni e del 17enne Alen Karaboja.