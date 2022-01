Abbagliato dal sole lo travolge e lo butta nel fosso: è grave in ospedale

Sono gravi le condizioni dell’uomo di 53 anni, residente a Carpenedolo, che giovedì pomeriggio è stato travolto da un’auto in Via Carpenedolo, appena dopo il confine con Castiglione delle Stiviere, in località Prede. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, il 53enne stava camminando sul lato della carreggiata, da Castiglione a Carpenedolo, quando è stato investito da una Opel Corsa, guidata da un uomo di 69 anni.

Il 53enne, originario di Taranto, è stato sbalzato a terra e scaraventato in un fosso. Una violenta caduta in cui si è procurato una brutta botta in testa, con un trauma cranico: l’uomo che l’ha investito si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. A quanto pare sarebbe rimasto abbagliato dal sole, così ha riferito, senza accorgersi del 53enne che camminava sul ciglio della strada.

Trasferito in ospedale in elicottero

Tutto è successo poco prima delle 16.30: in pochi minuti sul posto c’erano già l’automedica e l’ambulanza di Soccorso Azzurro, ma vista la presunta gravità delle ferite da Brescia è stato fatto decollare l’elisoccorso, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale. E’ stato ricoverato all’ospedale di Cremona: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita, anche se i medici si sono riservati la prognosi.