Operaio investito mentre lavora sulla strada: è grave in ospedale

È ricoverato al Civile di Brescia l’operaio di circa 50 anni che mercoledì mattina è stato investito da un camion mentre stava coordinando alcuni lavori stradali nella frazione di Gozzolina, in Via Medole a Castiglione delle Stiviere. Sull’esatta dinamica stanno indagando gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi: pare che il 50enne sia stato urtato, per fortuna a bassa velocità, dal camion che in quel momento stava facendo manovra.

Allarme in codice rosso

Immediata la chiamata al 112 da parte dei colleghi che hanno assistito alla scena: l’allarme è stato lanciato in codice rosso, poi fortunatamente ridimensionato in codice giallo a seguito dei primi accertamenti medici. Tutto è successo poco prima delle 10.30, circa mezz’ora più tardi il 50enne era già in ospedale a Brescia, ricoverato in codice giallo e trasferito al Civile in elicottero. Sul posto anche l’automedica e un’ambulanza di Soccorso Azzurro.

La buona notizia è che l’operaio non avrebbe mai perso conoscenza: le sue condizioni sono comunque considerate gravi, potrebbe aver riportato qualche frattura e la prognosi in serata non era ancora stata resa nota, ma in ogni caso non sarebbe mai stato in pericolo di vita. Meglio così.