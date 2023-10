Non tira il freno a mano, travolto dal suo furgone: gravissimo in ospedale

Sono davvero gravi le condizioni dell'uomo di 79 anni, ricoverato al Civile di Brescia, che lunedì mattina è stato travolto e investito dal suo stesso furgone, in una strada di campagna – in Via Valle Scura – a Grole, frazione di Castiglione delle Stiviere, ai confini con Solferino. Sull'esatta dinamica stanno indagando i carabinieri: pare che l'uomo stesse lavorando in prossimità del mezzo, dimenticandosi però del freno a mano. Così facendo, per via di una lieve salita, il veicolo è andato indietro e l'ha travolto.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 11.30. Tempo pochi minuti e sul posto già c'erano l'automedica e un'ambulanza di Soccorso Azzurro: vista la gravità della situazione, da Brescia è stato fatto decollare l'elicottero, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, al Civile. Il ferito – L.C. le sue iniziali – abita a Castiglione: le sue condizioni sono gravi, è in prognosi riservata e in serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo.