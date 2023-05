Schianto in tangenziale: evita il frontale e finisce nella scarpata

Tre feriti nello schianto e due vetture coinvolte, poteva andare peggio: è il bilancio dell'incidente stradale di martedì pomeriggio a Castiglione delle Stiviere, sulla Strada provinciale 567 ai confini con Esenta di Lonato. Per cause in corso di accertamento - i rilievi sono affidati alla Polizia Locale - una Opel Mokka e una Ford Fiesta si sono centrate, rischiando l'impatto frontale: per fortuna solo sfiorato per l'improvvisa sterzata di una delle due vetture, poi finita nella scarpata sul ciglio della strada.

Tre donne in ospedale

Tutto è successo poco dopo le 16: a bordo delle auto coinvolte c'erano tre donne, una ragazza di 20 anni e due adulte di 48 e 49 anni, tutte ricoverate in ospedale ma solo per accertamenti, in codice verde al San Pellegrino di Castiglione. La strada è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso, lunghe code fino a tardi: sul posto anche i Vigili del Fuoco, l'automedica e ambulanze di Soccorso Pubblico Calcinato, Croce Rossa Rivoltella, Soccorso Azzurro Castiglione.