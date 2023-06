Pauroso frontale nella notte: tre ragazzi in ospedale

Poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato, due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Gerra a Castiglione delle Stiviere. Nello schianto sono rimasti feriti un 24enne, un 27enne e un 33enne, trasporti in autolettiga alla Clinica Poliambulanza di Brescia e al Carlo Poma di Mantova: due di loro hanno riportato lesioni serie, ma non sono in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto in prossimità dell'incrocio con via Levadello, nella zona di campagna tra la Sterilgarda e la frazione di Gozzolina. Per i soccorsi sono intervenuti due ambulanze di Soccorso Azzurro e un'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Castiglione. La dinamica è ancora in fase di accertamento.