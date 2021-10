Passa una bici e il bus frena di colpo: i passeggeri 'volano' contro il parabrezza

Il bus frena per evitare di travolgere un ragazzo in bicicletta, feriti sette passeggeri.

Una tragedia sfiorata, una brutta frenata che poteva avere delle gravi conseguenze, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. L’incidente è successo ieri, mercoledì 6 ottobre, a Castiglione delle Stiviere.

Erano circa le 7.30: un autobus della linea Apam stava viaggiando in direzione Mantova, quando ha 'inchiodato' per evitare di travolgere un ragazzo in bicicletta. A causa della frenata improvvisa, alcuni passeggeri a bordo del bus sono caduti rovinosamente a terra, andando a sbattere contro il vetro anteriore (finito in frantumi).

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze, insieme ai carabinieri e dirigenti dell’Apam. Sette persone hanno riportato contusioni lievi. Nessun ferito grave.