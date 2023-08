Auto si ribalta in un campo: ragazza portata alla Poliambulanza

Una 22enne di Carpenedolo è stata ricoverata in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia, a seguito di un brutto incidente stradale che l'ha vista protagonista a Castiglione delle Stiviere, verso l'1.30 della notte tra domenica e lunedì.

Per cause ancora in fase d'accertamento, la giovane si è ribaltata con l'auto mentre tornava a casa dal lavoro. Lo schianto è avvenuto all'altezza dell'Amica Chips: dopo aver sbandato ed essere uscito di strada, il veicolo è 'volato' in un campo a lato della carreggiata, finendo la sua corsa ruote all'aria.

La ragazza è stata soccorsa da due ambulanze, dai carabinieri di Castiglione e dai Vigili del Fuoco di Castiglione e di Montichiari. Dopo le prime cure sul posto, è stata portata nel nosocomio bresciano; non si teme per la sua vita.