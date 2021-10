Schianto frontale tra auto, paura per un bimbo di 1 anno: traffico paralizzato

Lunedì 25 ottobre, due auto si sono scontrate frontalmente sul ponte delle Fontane a Castiglione delle Stiviere. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10.30, lungo via Casalini: le cause sono ancora in fase di accertamento.



Si sono vissuti attimi di paura per la presenza di un bambino di 1 anno, all'interno dell'abitacolo di un veicolo; fortunatamente era saldamente allacciato al seggiolino e non ha riportato lesioni.



Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica per i soccorsi: un automobilista è stato portato in ospedale per il ricovero in codice giallo, l'altro ha invece riportato solo ferite lievi. Il traffico è rimasto paralizzato per oltre un'ora.