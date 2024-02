Pauroso schianto sulla provinciale: tre feriti di cui due in gravi condizioni, il più giovane – 18 anni – in serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo. È successo martedì dopo le 19 sulla Strada provinciale 236, in territorio di Castiglione delle Stiviere a pochi passi dalle Tezze di Carpenedolo e dai Novagli di Montichiari: è qui che si è verificato un violentissimo impatto frontale in cui sono rimasti coinvolti due veicoli, una Volkswagen Golf e un camion.

Il mezzo pesante stava viaggiando in direzione Brescia, la Golf in direzione opposta: non è chiaro cosa possa aver provocato l'improvvisa sbandata, forse dovuta alla forte pioggia e all'asfalto reso viscido dal maltempo. C'erano tre persone a bordo della Golf: un ragazzo di 18 anni, alla guida, il padre di 51 anni seduto sul sedile del passeggero, la figlia di 21 seduta dietro.

Tre feriti nell'incidente

Nell'impatto ha avuto la peggio il 18enne: incastrato tra le lamiere dell'abitacolo, è stato liberato dai Vigili del Fuoco e poi trasferito d'urgenza al Civile da un'ambulanza di Soccorso Azzurro, ricoverato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni restano critiche. Era stato attivato anche l'elisoccorso di Milano, poi non decollato per il maltempo: è arrivato invece l'elicottero di Bergamo, che ha trasportato il padre 51enne al Papa Giovanni, ricoverato in codice giallo e in condizioni serie (ma non in pericolo di vita).

È stata ricoverata in codice giallo alla Poliambulanza anche la ragazza coinvolta nell'incidente. Sul posto anche l'automedica, l'infermierizzata, un'ambulanza della Croce Rossa. Illeso il conducente del camion. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza: non pochi i disagi al traffico.