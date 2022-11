Travolto da un camion per la raccolta rifiuti, gravissimo in ospedale

Sono ancora molto gravi le condizioni dell'uomo ricoverato al Civile di Brescia dopo essere stato travolto da un camion per la raccolta rifiuti, lunedì mattina a Castiglione delle Stiviere: la vittima è un 79enne di origini albanesi che abita in paese, attualmente ricoverato in prognosi riservata. Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo.

L'incidente

L'incidente si è verificato poco dopo le 10 all'altezza di Via Casalini. Pare che il 79enne stesse attraversando la strada mentre un camion dei rifiuti del gruppo Hera avrebbe svoltato a sinistra, in un angolo dalla visuale cieca. Anche se a bassa velocità, l'impatto è stato violento: il 79enne è stato sbalzato sull'asfalto, dove ha battuto la testa.

E' stato il conducente del camion ad allertare subito il 112. Il ferito è stato soccorso che era ormai già privo di sensi: sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella, oltre all'elicottero decollato da Brescia che ha poi provveduto al trasporto in ospedale. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Castiglione.