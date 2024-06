Auto e moto si schiantano all'incrocio: due ragazzi in ospedale

Incidente stradale nella mattinata di oggi – martedì 4 giugno – a Castiglione delle Stiviere, poco prima delle 8 all'incrocio tra Via Mazzini e Via Gerra, di fronte all'Ottica Lux: due i veicoli coinvolti, una Peugeot e una moto, e due persone rimaste ferite, una giovane di 33 anni e un ragazzo di 24.

L'allarme è stato lanciato in codice rosso, poi fortunatamente ridimensionato: sul posto l'automedica e due ambulanze di Soccorso Azzurro. Il centauro è stato ricoverato in ospedale in codice giallo, la 33enne in codice verde. Sulla dinamica del sinistro sono in corso i rilievi delle forze dell'ordine. Inevitabili i rallentamenti al traffico.