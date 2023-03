Terribile incidente in scooter: le condizioni di Alberto restano drammatiche

È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni restano drammatiche: tutta Castiglione prega per Alberto Padovan, il 63enne vittima di un terribile incidente in scooter a Montichiari, nella giornata di mercoledì 15 marzo.

Lo schianto è avvenuto verso le 17, in prossimità dell'officina "Mirko Gomme" di via Mantova. Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia locale, lo scooter di Padovan si sarebbe scontrato con una Volkswagen Polo guidata da un 24enne: entrambi i veicoli viaggiavano in direzione di Castiglione. Pare che il motociclo fosse in fase di sorpasso e che l'auto stesse svoltando verso sinistra, così, a quel punto, l'impatto è stato inevitabile. Sbalzato dalla sella, Padovan è strisciato sull'asfalto andando a sbattere contro il guardrail, battendo violentemente la testa. Il 118 è intervenuto con un'automedica e un'ambulanza. Il ferito è stato portato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, dov'è ricoverato in prognosi riservata.

Padovan lavora come magazziniere alla cooperativa Gruppo Uno C di Ponte San Marco. A Castiglione delle Stiviere è un volto noto: sia come figura di storico del paese, sia per la sua passione politica; alle ultime amministrative, si era candidato a sostegno della coalizione guidata da Maurizio Caristia.