Auto si schianta sulla Provinciale prima dell'alba: tanta paura per 4 ragazzi

Paura nella notte a Castegnato, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'auto con a bordo quattro ragazzi, tre 21enni e un 22enne.

Per cause ancora da accertare, il veicolo è uscito di strada un'ora circa prima dell'alba di oggi (mancavano pochi minuti alle 6), lungo la Strada provinciale 510, in prossimità del ponte sul Gandovere che conduce a Gussago.

Spaventoso l'impatto a lato della carreggiata: la centrale operativa del 112 ha lanciato l'allarme in codice rosso, inviando sul posto due ambulanze, un'auto medica, i vigili del fuoco di Brescia e una pattuglia della Stradale. All'arrivo dei soccorsi il quadro si è poi ridimensionato, nessuno dei ragazzi era in gravi condizioni: solo due sono stati portati in ospedale – a Ome e al Sant'Anna di Brescia – per alcuni accertamenti, ma le loro condizioni non preoccupano.

Come scritto in precedenza, la dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Visto l'orario, non si esclude che il conducente abbia accusato un colpo di sonno.