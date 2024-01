Pauroso schianto, auto contro la recinzione: feriti mamma, papà e figlioletta

Lo scontro con un’auto, poi l’utilitaria che resta schiacciata contro la ringhiera di un’abitazione. Per la famiglia a bordo si è temuto il peggio, ma - per fortuna - mamma, papà e figlioletta di due anni se la sono cavata. Sono stati tutti trasportati in ospedale, e sottoposti agli accertamenti del caso: le loro condizioni non sarebbero critiche.

Lo spaventoso incidente poco prima delle 7.30 di oggi (venerdì 12 gennaio) all’imbocco di via Monte Grappa a Castrezzato. Per cause al vaglio della polizia stradale, che si è occupata dei rilievi e di ascoltare i testimoni, la Lancia Ypsilon sulla quale viaggiavano una 32enne, il marito 37enne e la figlioletta di due anni si sarebbe scontrata con un’altra auto: a seguito dell’impatto è finita contro la recinzione che delimita un caseggiato.

Scattata la chiamata ai soccorsi, in codice rosso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiari, le ambulanze dei volontari di Trenzano e Rovato e un’automedica. Comprensibilmente sotto shock, mamma, papà e bambina sono stati portati (in codice giallo) in ospedale: il padre alla clinica Poliambulanza di Brescia, madre e figlia al Mellino Mellini di Chiari. Per loro, come detto, traumi e lesioni non gravi.